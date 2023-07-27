Сотрудник посольства Украины устроил пьяную драку в баре Сеула

LIGA: в Сеуле задержали сотрудника посольства Украины из-за пьяной драки в баре

Сотрудник посольства Украины в Южной Корее был задержан полицией Сеула за пьяную драку в баре. Об этом сообщило украинское издание LIGA со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Отмечается, что он был задержан «по подозрению в нападении и препятствии правосудию за нападение на персонал и полицейских в баре» в районе Итэвона. Сотрудник посольства якобы устроил драку с клиентами перед баром и напал на работника заведения, который вышел на улицу, чтобы успокоить его, после этого он ударил приехавшего на вызов полицейского.

Уточняется, что украинская дипмиссия уже извинилась за это. Посольство выразило извинения корейской общественности и всем причастным за любые страдания или неудобства, вызванные инцидентом. Кроме того, дипмиссия пообещала сотрудничать с властями страны для расследования.

Ранее в чешском городе Пльзень пьяный украинец 1983 года рождения, назвавший себя «героем из Мариуполя», избил двух человек за отказ дать сигарету. Женщина отдыхала в парке, когда к ней подошел гражданин Украины и попросил покурить. На отказ он стал обзывать ее на украинском языке и пинать ногами.