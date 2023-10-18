Названы города России с наибольшим приростом вакансий

«Авито Работа»: число вакансий максимально увеличилось в Москве и Екатеринбурге

Аналитики сервиса «Авито Работа» составили топ крупных городов России с наибольшим приростом числа вакансий в третьем квартале 2023 года в сравнении с тем же периодом прошлого года. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Безусловным лидером по увеличению количества предложений о работе стала Москва с приростом в 2,6 раза. При этом средние предлагаемые заработные платы в столице выросли на 14 процентов, достигнув отметки в 72 649 рублей.

Далее за Москвой следуют Екатеринбург, Тула и Нижний Новгород с приростом вакансий в 2,4 раза. В третьем квартале 2023 года в этих городах кандидатам в среднем предлагают оплату в размере 64 203, 60 968 и 60 982 рубля соответственно.

Ниже в топе расположились Самара, Ульяновск и Саратов с увеличением числа вакансий в 2,3 раза и оплатой 58 602, 52 920 и 55 298 рублей соответственно.

В Перми, Новосибирске, Ижевске, Рязани, Воронеже и Томске число предложений о работе выросло в 2,2 раза. Средняя предлагаемая зарплата в городах варьируется от 51 565 до 62 151 рубля в месяц.

На пятом месте Тюмень и Челябинск с приростом вакансий в 2,1 раза. Устроиться на работу здесь предлагают в среднем за 60 775 и 52 370 рублей в месяц соответственно.

Ранее стало известно, что в 2023 году число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке по сравнению с 2022-м выросло на 31,8 процента.

