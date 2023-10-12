В России стало больше вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

«Работа.ру»: число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло на 31,8 %

В 2023 году число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей на российском рынке выросло на 31,8 процента по сравнению с 2022-м. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру». С ними ознакомилась «Лента.ру».

При этом схожая динамика прослеживалась в России и в 2022 году. Тогда число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло на 17,3 процента к уровню 2021-го. С начала этого года также увеличилась доля подобных предложений в общем количестве — она достигла уровня в 21,2 процента, хотя в 2022-м находилась на отметке в 14,9 процента, а в 2021-м — составляла 11 процентов, уточнили эксперты.

Среди сфер наибольший прирост доли вакансий с таким доходом произошел в транспорте и строительстве — на 17 процентных пунктов. В тройку лидеров по этому показателю вошли работа для студентов и стажировки (на 16,9 п.п.), а также производство и агропром (на 16,3 п.п.).

В целом в 2023 году почти четверть (23 процента) предложений о работе с зарплатой выше 100 тысяч рублей были сосредоточены в транспортной и логистической отраслях, 17 процентов — в сферах производства и агропрома, а 15 процентов — пришлись на строительный сектор. В число сфер, в которых доля вакансий с таким уровнем дохода оказалась выше всего, вошли строительство и недвижимость (46,7 процента), транспорт и логистика (37,9 процента), а также производство и агропром (29,7 процента).

В начале октября аналитики компании FinExpertiza представили результаты исследования, согласно которым за последние два года россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало больше на два миллиона. За этот период времени количество работников с таким доходом увеличилось на 72 процента и к апрелю 2023-го достигло уровня в 4,88 миллиона.