Россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало гораздо больше

FinExpertiza: россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало больше на 72 %

За последние два года россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей стало больше на два миллиона. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании FinExpertiza. С итогами исследования ознакомилась «Лента.ру».

За этот период времени количество работников крупных и средних предприятий с таким доходом увеличилось на 72 процента и к апрелю 2023-го достигло уровня в 4,88 миллиона. Таким образом, к началу второго месяца весны примерно каждый шестой россиянин (около 17,4 процента от числа всех занятых в стране) получал зарплату от 100 тысяч рублей, уточнили эксперты.

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова связала подобную динамику с кадровой нехваткой, с которой сталкиваются представители различных отраслей российской экономики. В свою очередь, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина объяснила резкий прирост числа граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей с ростом объемов госзаказов и увеличением МРОТ.

В середине июля аналитики сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» представили результаты исследования, согласно которым зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. При этом самые высокие финансовые запросы эксперты зафиксировали у жителей Тюменской области — там привлекательным окладом считается доход в 221 тысячу рублей. В числе лидеров по этому показателю оказались россияне из Москвы и Московской области (193 тысячи рублей), а также из Башкортостана (170 тысяч).