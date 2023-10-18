Россиянин расчленил сына во время празднования дня рождения

В Ленобласти пенсионер убил и расчленил сына, отмечавшего день рождения

Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в убийстве и расчленении неработающего и ранее судимого сына. Об этом со ссылкой на ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти пишет РИА Новости.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел во вторник, 17 октября, в доме в поселке Лещево Выборгского района Ленобласти. Судимый и нигде не работающий 36-летний мужчина поссорился со своим 63-летним отцом-пенсионером во время распития алкоголя.

По данным полиции, пенсионер нанес сыну четыре удара ножом. Затем он расчленил тело в ванной, расфасовал по пакетам, вывез их на автомобиле Hyundai Accent и выбросил с моста через реку Перовка.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Пуна, штат Махараштра, окунул сына любовницы в ведро с кипятком.