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16:47, 18 октября 2023Ценности

Victoria's Secret обругали в сети за коллекцию нижнего белья для инвалидов

Кадр: @victoriassecret

Бренд Victoria's Secret выпустил коллекцию нижнего белья для женщин с ограниченными возможностями и подвергся критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Компания разместила видео с участием американской модели Бри Скалесс, которая в возрасте шести лет повредила позвоночник в автомобильной аварии и оказалась прикована к инвалидному креслу. Девушка позировала перед фотографом в бежевом комплекте, состоящем из трусов и бюстгальтера. «Новая коллекция заставляет меня чувствовать себя сексуальной», — заявила она в ролике.

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Поклонники бренда обругали данную рекламную кампанию в комментариях под постом. «Она очень красивая, но мы бы хотели видеть наших "ангелов"», «Старый Victoria's Secret дал нам представление об "ангелах", как о невозможном стандарте — и это была привлекательная часть шоу и бренда», «Я не знаю, как к этому относиться», «Очень скучаем по нашим "ангелам"», «Было бы лучше, если Victoria's Secret вернул старую концепцию», — возмущались они.

Однако были и те пользователи, которые восхитились идеей марки. «Все прекрасны! Каждая женщина должна чувствовать себя "ангелом"», «Смотря на это видео, слезы наворачиваются», «Она такая красивая и сильная девушка», «Спасибо вам! Это помогло мне почувствовать себя особенной», «Мы все заслуживаем, чтобы нас видели», — писали она.

В апреле плюс-сайз-модели снялись в нижнем белье для рекламной кампании бренда Victoria's Secret и подверглись критике в сети.

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    Мария Винар
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