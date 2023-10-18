Внешний вид звезды «Отчаянных домохозяек» в Каннах разочаровал фанатов

Американская актриса Ева Лонгория продемонстрировала стройную фигуру в необычном наряде и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» посетила конференцию MIPCOM в Каннах. Для мероприятия знаменитость выбрала черную юбку длины макси, украшенную объемными аппликациями в виде цветов, атласную рубашку и остроносые туфли. При этом она дополнила свой образ небольшими серьгами и макияжем в стиле smoky eyes.

Поклонники не оценили внешний вид телезвезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Господи, что случилось с низом этой юбки?», «Она пробежала через кусты, и к ее юбке прилипли большие уродливые пластиковые наклейки», «Однако забавный наряд для Канн», «Уродливая юбка», «Люблю Еву, но этот наряд ужасен», — высказывались они.

В сентябре Ева Лонгория показала лицо без макияжа. Звезда записала видео в сторис, в котором она предстала перед камерой в облегающих лосинах и белой кофте в спортивном стиле.