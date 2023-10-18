Врачи обнаружили эмбрион в печени страдающей от боли в животе москвички

В Москве врачи прооперировали беременную женщину с эмбрионом в печени

В Москве врачи обнаружили эмбрион в печени своей пациентки, страдавшей от тянущей боли внизу живота. Об этом сообщил столичный Депздрав на своем сайте.

Как пишет ведомство, женщина обратилась с жалобами на недомогание в приемное отделение городской клинической больницы имени Кончаловского. В ходе первичного ультразвукового обследования медики заподозрили у нее внематочную беременность. Дополнительные процедуры выявили в организме пациентки повышенный уровень хорионического гонадотропина — гормона, который начинает вырабатываться с шестого по восьмой день после оплодотворения яйцеклетки.

Врачи приняли решение провести экстренную лапароскопию, в результате которой обнаружили у женщины внутреннее кровотечение, начавшееся из-за редкого случая внематочной беременности. Как выяснили медики, эмбрион размером три на три сантиметра образовался в печени москвички, что привело к разрыву внутреннего органа.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии больницы Элен Вартанян объяснила, что чаще всего при внематочной беременности эмбрион начинает формироваться фаллопиевой трубе. Однако бывают случаи, когда он крепится к органам брюшной полости или таза. «Беременность с локализацией в печени — как у нашей пациентки — является крайне редкой патологией», — подчеркнула медик.

Сохранить эмбрион в таких случаях невозможно, так как на сроке в пять-семь недель он обрастает множеством тончайших капилляров, которые в данной ситуации вросли в печень пациентки. Их повреждение могло стоить женщине жизни.

В свою очередь, хирурги обнаружили, что эмбрион также прорастает в желчный пузырь москвички, поэтому его удалили вместе с затронутым патологией сегментом печени. Операция прошла успешно, осложнений не последовало. Пациентку выписали из больницы на седьмой день.

Ранее в Туле медики обнаружили одновременное наличие внематочной и маточной беременностей у 34-летней женщины, которая поступила к врачам с жалобами на тошноту и сильные боли внизу живота. Как сообщил региональный Минздрав, такой диагноз встречается в одном случае на 30 тысяч беременностей.