Россиянам пообещали новые налоговые вычеты

Правительство России предложило ввести налоговые вычеты за вложения в НПФ

Правительство предложило расширить возможности применения налогового вычета. Согласно подготовленному кабмином законопроекту, их направят на поддержку инвестиционной активности россиян, осуществивших вложения на срок не менее десяти лет, рассказал премьер Михаил Мишустин.

Новые правила будут действовать в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению и вкладов по программе долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года. Также россияне получат возможность возвращать часть расходов на приобретение ценных бумаг.

Благодаря этим нововведениям у граждан появится больше вариантов преумножить личные накопления, объяснил Мишустин на заседании кабмина.

Для того чтобы присоединиться к программе долгосрочных сбережений, гражданину необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплачивать сберегательные взносы. Фонд в свою очередь обязуется осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований. Участники смогут получать их только через 15 лет или при достижении возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин. Сами выплаты могут быть как пожизненными, так и срочными, при этом их срок составляет не менее десяти лет.