Юлия Высоцкая ответила на критику ее фигуры фразой «я не блондинка с формами»

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая ответила на критику ее фигуры фразой «я не аппетитная блондинка с формами». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Ранее 50-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в жилетке, мини-юбке и высоких сапогах с широким голенищем. Многие поклонники не оценили образ кумира и сочли его слишком откровенным, о чем принялись писать в комментариях под постом. Телезвезда, в свою очередь, призналась, что ее удивила такая реакция со стороны фанатов.

«Народ! Ну вы даете! Я ошарашена. Фото предыдущего поста вызвало какой-то неадекватный ажиотаж. Да, фотошопа нет. Да, я знаю, сколько мне лет, и вы тоже знаете. Любопытно, однако. Толстеть не собираюсь, одеваться в балахоны тоже, фотки на странице будут только те, которые мне нравятся», — высказалась она.

В сентябре Юлия Высоцкая поделилась откровенным видео и восхитила подписчиков. Знаменитость разместила в соцсетях ролик, в котором она запечатлена в бикини черного цвета, держа в руках бокал с шампанским. Она была в белой оверсайз-рубашке и солнцезащитных очках.