50-летняя Юлия Высоцкая поделилась новым видео в бикини

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая поделилась новым откровенным видео и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

50-летняя знаменитость разместила ролик, в котором она запечатлена в бикини черного цвета, держа в руках бокал с шампанским. Ее образ дополняют белая оверсайз-рубашка и солнцезащитные очки.

Поклонники удивились моложавому внешнему виду звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Когда мужу 86, а ты все еще свежа», «Просто шикарная», «Вечная девочка», «Красотка!», «Отличная форма», — высказывались они.

В марте Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа и назвала нелюбимый вид спорта. Знаменитость выложила снимок, на котором она позирует перед зеркалом в спортивных шортах, куртке и кроссовках. Супруга режиссера Андрея Кончаловского рассказала, что она занимается спортом давно. Однако телезвезда отметила, что ей не понравилась работа с «железом».