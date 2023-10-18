Звезда «Аватара» рассказала об опыте воспитания троих сыновей

Актриса Зои Салдана заявила, что учит сыновей уважать собственные чувства

Американская актриса Зои Салдана рассказала о воспитании троих сыновей от мужа Марко Перего-Салданы. Своим опытом материнства она поделилась в интервью для People.

Известно, что звезда фильма «Аватар» воспитывает шестилетнего Дзена, а также восьмилетних близнецов Сая и Боуи. Салдана подчеркнула, что учит сыновей уважать женщин и собственные чувства, не привязываясь к консервативным гендерным стандартам.

«Мальчиков поощряют быть сильными и подавлять свои эмоции. А когда долго стараешься это делать, полностью отсоединяешься от своих эмоций. Мы поняли и приняли нашу задачу растить мальчиков в то время, когда так важны феминистские движения», — заявила 45-летняя артистка.

Ранее актер, бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания детей. По его словам, он поручал детям самостоятельно выполнять обязанности по уборке дома, включая заправку кроватей, стирку собственной одежды и уборку ванных комнат.