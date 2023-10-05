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16:54, 5 октября 2023Культура

Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания детей

Арнольд Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания детей

Фото: Tuane Fernandes / dpa / Globallookpress.com

Американский актер, бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о суровых методах воспитания своих детей. Его цитирует People.

Шварценеггер вспомнил случай, который произошел, когда его сын Патрик был ребенком. «Мой сын как-то не заправил постель. Он попросил няню застелить ее, чего ему не разрешали. Я пришел, а кровать заправлена так безупречно, что сразу все понял и спросил: "Патрик, ты это сделал?" И он ответил: "Нет, я этого не делал". И тогда я открыл двери, схватил матрас и вышвырнул его с балкона в бассейн», — вспомнил он.

Актер отметил, что сыну пришлось самостоятельно возвращать матрас и подушки из бассейна обратно в комнату. Шварценеггер подчеркнул, что поручал своим детям самостоятельно выполнять обязанности по уборке дома, включая заправку кроватей, стирку собственной одежды и уборку ванных комнат.

Ранее Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию из-за проблем с рукой.

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    Варвара Кошечкина
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