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20:29, 12 сентября 2023Забота о себе

Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию из-за проблем с рукой

Актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на руке из-за поврежденного нерва

Фото: Mauricio Santana / Getty Images

Американский актер, бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию из-за проблем с правой рукой. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свои источники.

По данным издания, хирургическое вмешательство потребовалось 76-летней звезде «Терминатора» из-за повреждения локтевого нерва. После завершения операции врачи зафиксировали всю его правую руку специальной защитной повязкой.

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На время реабилитации Шварценеггеру рекомендовано воздержаться от интенсивных физических нагрузок. Единственный вид тренировок, доступный ему в настоящее время, — это прогулки на свежем воздухе, подчеркнул инсайдер из окружения артиста.

Ранее Шварценеггер рассказал о восстановлении после операции на открытом сердце. По словам артиста, из-за врачебной ошибки у него началось внутреннее кровотечение и операция, которая должна была быть неинвазивной, стала полостной.

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    Наталья Обрядина
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