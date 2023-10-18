Звезда популярного сериала рассказала о тяжелых последствиях ранней славы

Актриса Милли Бобби Браун рассказала о проблемах с доверием из-за ранней славы

19-летняя английская актриса Милли Бобби Браун призналась, что испытывает проблемы с доверием из-за того, что с детства была вынуждена находиться в центре внимания. О тяжелых последствиях ранней славы для психики она рассказала в беседе с изданием Glamour.

Звезда популярного сериала «Очень странные дела» заявила, что проблемы с доверием у нее возникли из-за того, что она росла ребенком-звездой. По словам Браун, необходимость с раннего детства находиться в центре внимания, частая критика ее внешности и поступков со стороны общественности оказали сильное негативное влияние на ее эмоциональное состояние и подорвали ментальное здоровье.

Из-за этого актриса стала замкнутой и начала сторониться людей. «Это печально. У меня есть проблемы с доверием и друзьями. У меня их не так уж много, потому что я отгораживаюсь о многих людей», — рассказала Браун, добавив, что, несмотря на это, по-прежнему намерена отстаивать свои границы.

Ранее Милли Бобби Браун решила ограничить использование социальных сетей и передала их ведение своим сотрудникам. Это решение она объяснила заботой о ментальном здоровье.