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12:48, 18 августа 2023Забота о себе

Звезда «Очень странных дел» отказалась от соцсетей ради психического здоровья

Актриса Милли Бобби Браун отказалась от соцсетей ради ментального здоровья

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

19-летняя английская актриса Милли Бобби Браун ограничила использование социальных сетей ради ментального здоровья и передала их ведение своим сотрудникам. Об этом она рассказала в интервью Woman Wear Daily.

Браун призналась, что ей гораздо больше нравится жить без приложений социальных сетей в телефоне. «Я просто чувствовала больше уверенности, свободы и независимости», — сказала актриса.

Звезда сериала «Очень странные дела» подчеркнула, что отстраненность от соцсетей не означает, что она не видит в них ничего хорошего. «Просто у меня есть замечательная команда, которая все подвергает цензуре, чтобы я могла защитить себя», — объяснила Браун.

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Ранее Милли Бобби Браун пожаловалась, что столкнулась большим количеством комментариев сексуализированного характера в социальных сетях. По ее словам, она очень болезненно переживала это и испытывала все больше неуверенности в себе.

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    Екатерина Улитина
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