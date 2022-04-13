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Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на сексуализацию после совершеннолетия

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун пожаловалась на сексуализацию

Фото: Globe Photos / Legion-media

Американская актриса Милли Бобби Браун заявила, что столкнулась с большим количеством комментариев сексуализированного характера в социальных сетях после того, как она достигла совершеннолетия. Об этом артистка рассказала в ходе подкаста The Guilty Feminist.

Звезда сериала «Очень странные дела» также пожаловалась на СМИ, которые, по ее словам, оскорбительно и некорректно освещают сюжеты, связанные с ней. «Я определенно вижу разницу между тем, как ведут себя люди, и тем, как пресса и социальные сети реагируют на мое совершеннолетие. Это отвратительно. За счет своего опыта я имею хорошее представление о том, что происходит в мире и как молодые девушки сексуализируются», — подчеркнула Браун.

В 2020 году Милли Бобби Браун пожаловалась на сексуализацию в раннем возрасте. Артистка выложила видео с заголовками новостей, в которых ее обвиняли в гомофобии и попытках казаться взрослее. Браун, играющая главную роль в сериале «Очень странные дела» с 12 лет, заявила, что в последние годы ее сексуализировали и оскорбляли, и она переживала это крайне болезненно, испытывая все больше неуверенности в себе.

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Сергей Равин
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