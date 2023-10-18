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13:12, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» раскрыла закулисье проекта

Кадр: «Labelsmart.Подкасты» / VK

Звезда шоу «Женский стендап» на ТНТ, популярная юмористка Надя Джабраилова рассказала об отношениях с новыми участницами проекта. Закулисье программы она раскрыла в выпуске шоу «Надкаст», доступном во «ВКонтакте».

Джабраилова объяснила, что начинающие артистки относятся к выступлению перед публикой не так, как она. «Они радуются, они красятся, они переживают. И вот они спрашивают: "Ты волнуешься?" Я такая: "Да нет, уже не волнуюсь. Подожди, ты тоже скоро перестанешь"», — рассказала о разговоре с одной из новых участниц «Женского стендапа» Джабраилова.

Она также призналась, что жалеет о таком поведении. Опытных артисток, считает Джабраилова, начинающие комикессы считают примером. И подобная негативная реакция может «отбить мотивацию» к развитию у юмористок.

Ранее Джабраилова раскрыла, что работающие в «Женском стендапе» иногда убирают шутки комиков, которые могут показаться неоднозначными. К таким юмористка отнесла шутки на религиозные темы.

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    Мария Большакова
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