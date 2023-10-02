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18:56, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ высказалась о цензуре шуток в программе

Юмористка Джабраилова: юристы в «Женском стендапе» иногда просят убирать шутки

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известная российская стендап-комикесса, звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова заявила, что работающие в программе юристы иногда просят комиков убирать из выступлений некоторые шутки. О цензуре юмора она высказалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, ролик вышел на YouTube.

Джабраилова рассказала, что иногда шутит на неоднозначные темы, однако старается не выходить за рамки. Так, по словам юмористки, некоторые ее шутки посвящены связанным с религией темам, но при этом в них не высмеивается сама вера.

«Просто сейчас такое время, что даже шутка про пасхальный кулич может кого-то задеть. И у нас есть юристы, которые перестраховываются и убирают такие вещи», — объяснила она. Комикесса добавила, что в таких случаях юристы обосновывают свою просьбу исключить шутку тем, что из-за нее до программы «могут докопаться».

Ранее участница «Женского стендапа» Карина Мейханаджян назвала запретные для себя темы шуток. Юмористка раскрыла, что в своих выступлениях старается не иронизировать над темами секса и тяжелых заболеваний.

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    Олег Давыдов
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