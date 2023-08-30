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19:42, 30 августа 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу на ТНТ назвала запретные темы для шуток

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Карина Мейханаджян рассказала, о чем она никогда не будет шутить. Темы, которые, по ее мнению, являются неприемлемыми, юмористка перечислила в интервью журналистке Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV.

Звезда «Женского стендапа» заявила, что не шутит на пошлые темы — в частности, про секс. «Мне кажется, это связано все-таки с национальностью (Мейханаджян родом из Арменииприм. "Ленты.ру"), потому что у нас табуирована эта тема. Я и сама не хочу, не так, что я боюсь осуждения», — пояснила она.

Еще одной запретной темой для своих шуток Мейханаджян назвала тяжелые заболевания. При этом она уточнила, что ей будет смешно, если о болезни шутит человек, который сам с ней столкнулся. «Когда это самоирония, мне всегда окей, а когда ты иронизируешь над больным человеком — это плохо», — добавила юмористка.

Ранее Мейханаджян рассказала, как к ней относятся родственники, когда она приезжает в Армению из России. По словам юмористки, многие члены семьи считают ее богатой, потому что она живет в Москве.

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    Олег Давыдов
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