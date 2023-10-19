Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:52, 19 октября 2023Ценности

12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

Кадр: SamKids / YouTube

Старшая дочь бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела Самойлова похвасталась коллекцией брендовых сумок. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале SamKids.

12-летняя девочка решила показать зрителям свою комнату, где лежала ее школьная сумка Prada. В то же время она продемонстрировала занимающую две комнаты гардеробную, где также хранились подобные аксессуары. Среди них оказались изделия марок Dior и Diesel, включая редкие экземпляры. При этом наследница знаменитостей пояснила, как отличить подделку от оригинала.

Также героиня ролика похвасталась одеждой и обувью брендов Louis Vuitton, Diesel, Nike и Fendi x Skims.

В марте Ариела Самойлова описала свою внешность с макияжем фразой «выгляжу на 18 лет». Девочка отреагировала на комментарии по поводу ее внешности с косметикой, которые фанаты регулярно оставляют под публикациями в соцсетях ее матери.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон-разведчик США спугнули возле берегов Крыма. Беспилотник уже видели там в день атаки на штаб Черноморского флота

    На Украине одобрили бюджет с рекордным дефицитом

    Шольц прокомментировал возможность атаки Израиля Ираном или «Хезболлой»

    Задержан бывший заместитель главы администрации российского города

    В Молдавии оппозиция призвала отозвать проект разрыва договоров с СНГ

    Шольц озвучил требования для ХАМАС по освобождению заложников

    На Украине сотрудник военкомата фиктивно зачислил на военную службу футболистов

    Российскому школьнику оторвало пальцы из-за случайной находки в мусорном баке

    В Иране назвали удар по больнице в секторе Газа началом больших событий

    Двое пьяных пассажиров устроили драку и уснули в обнимку на рейсе из Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости