12-летняя дочь Оксаны Самойловой показала свою коллекцию брендовых сумок

Старшая дочь бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела Самойлова похвасталась коллекцией брендовых сумок. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале SamKids.

12-летняя девочка решила показать зрителям свою комнату, где лежала ее школьная сумка Prada. В то же время она продемонстрировала занимающую две комнаты гардеробную, где также хранились подобные аксессуары. Среди них оказались изделия марок Dior и Diesel, включая редкие экземпляры. При этом наследница знаменитостей пояснила, как отличить подделку от оригинала.

Также героиня ролика похвасталась одеждой и обувью брендов Louis Vuitton, Diesel, Nike и Fendi x Skims.

В марте Ариела Самойлова описала свою внешность с макияжем фразой «выгляжу на 18 лет». Девочка отреагировала на комментарии по поводу ее внешности с косметикой, которые фанаты регулярно оставляют под публикациями в соцсетях ее матери.