11-летняя дочь Джигана описала себя с макияжем фразой «выгляжу на 18»

11-летняя дочь Самойловой и Джигана Ариела описала себя с макияжем фразой «выгляжу на 18»

Старшая дочь бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела описала свою внешность с макияжем фразой «выгляжу на 18 лет». Соответствующие сторис мать девочки опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница разместила серию постов, в которых рассказала, что обеспокоена повышенным вниманием общественности к своей семье. «Очень много внимания сейчас уделяю Ари, потому что она умеет пользоваться интернетом и читает новости про нас. Я каждый день готовлю ее к тому, что придется сталкиваться с негативом», — рассказала блогерша.

В том же ролике 11-летняя Ариела отреагировала на комментарии по поводу своей внешности с мейкапом, которые фанаты регулярно оставляют под публикациями в соцсетях ее матери. «Когда я при макияже, то, конечно, выгляжу на 18. Но сейчас — нет. Почему нет негатива? Я жду негатива!» — пошутила подросток в видео.

В июне Оксану Самойлову обругали в сети за короткую юбку дочери на школьной линейке. Предпринимательница опубликовала фото, на котором она запечатлена вместе с мужем и дочерьми Ариелой и Леей. На размещенном кадре блогерша позирует в мини-платье синего цвета, а ее дети — в форме, состоящей из белой рубашки, короткой юбки и синего пиджака.