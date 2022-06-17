Самойлову обругали в сети за короткую юбку дочери на школьной линейке

Оксану Самойлову обругали в сети за короткую юбку дочери Ариелы на школьной линейке

Бизнесвумен и жену рэпера Джигана Оксану Самойлову раскритиковали в сети за вульгарный наряд ее дочери. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором она запечатлена вместе с мужем и дочерьми Ариелой и Леей на школьной линейке. На размещенном кадре блогерша позирует в мини-платье синего цвета, а ее дети — в форме, состоящей из белой рубашки, короткой юбки и синего пиджака. В описании Самойлова рассказала, что ее старшая дочь перешла в пятый класс.

Подписчики не оценили наряд десятилетней Ариелы и обругали ее мать в комментариях под постом. «Ариела как будто в юбке Леи», «Почему дети в мини-юбках в школе?», «Что за форма?», «Ну и длина у юбки», «А юбка у Ариелы еще с первого класса?», «Странная форма!» — высказывались фанаты.

В сентябре 2021 года Ксению Бородину пристыдили в сети за появление на школьной линейке в коротких шортах. Телеведущая проводила своих дочерей Марию и Теону в школу в белой рубашке, черных мини-шортах, классическом пиджаке и кожаных лоферах с длинными бежевыми носками. Подписчики посчитали образ Бородиной слишком откровенным для такого события.