50-летняя Юлия Высоцкая показала лицо без макияжа

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 50-летняя звезда позировала в бежевой кофте с воротником и с небрежно уложенными волосами. При этом она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики.

В то же время знаменитость вновь прокомментировала критику фанатами ее внешнего вида. «Никто не обязан испытывать восторга по поводу той или иной картинки, хотя артисты действительно любят аплодисменты и цветы. Но и хамить здесь не следует. Все мы разные. Я не рубль, чтобы всем нравиться, как сказал Максим Горький», — заявила артистка и поблагодарила тех поклонников, кто выразил ей поддержку.

Ранее в октябре Юлия Высоцкая также ответила на критику ее фигуры фразой «я не аппетитная блондинка с формами». 50-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена позирующей перед камерой в мини-юбке. Многие поклонники сочли образ чрезмерно откровенным, о чем сообщили в комментариях. Телезвезда в свою очередь призналась, что ее удивила такая реакция со стороны фанатов.