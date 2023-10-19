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15:32, 19 октября 2023Забота о себе

Адель назвала причину зависти к фанатам

Певица Адель заявила, что отказалась от алкоголя три месяца назад

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for Adele

Британская певица Адель во время очередного концерта в Лас-Вегасе в шутку сказала, что завидует фанатам, которые могут пить алкоголь. Ее цитирует издание People.

35-летняя Адель объяснила, что недавно отпраздновала три месяца трезвости. Отказ от алкоголя звезда назвала скучным. Одной из причин этого решения певица назвала то, что выпила слишком много в юности. «Я была буквально на грани алкоголизма, когда мне было двадцать с лишним. Ужасно по этому скучаю», — сказала обладательница «Грэмми».

Кроме того, Адель отказалась и от кофеина. «Так что наслаждайтесь своим виски сауэром. Я очень, очень завидую», — обратилась она к поклоннику, который крикнул, что пил весь день до прихода на концерт.

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    Александра Лисица
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