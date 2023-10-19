Адель назвала причину зависти к фанатам

Певица Адель заявила, что отказалась от алкоголя три месяца назад

Британская певица Адель во время очередного концерта в Лас-Вегасе в шутку сказала, что завидует фанатам, которые могут пить алкоголь. Ее цитирует издание People.

35-летняя Адель объяснила, что недавно отпраздновала три месяца трезвости. Отказ от алкоголя звезда назвала скучным. Одной из причин этого решения певица назвала то, что выпила слишком много в юности. «Я была буквально на грани алкоголизма, когда мне было двадцать с лишним. Ужасно по этому скучаю», — сказала обладательница «Грэмми».

Кроме того, Адель отказалась и от кофеина. «Так что наслаждайтесь своим виски сауэром. Я очень, очень завидую», — обратилась она к поклоннику, который крикнул, что пил весь день до прихода на концерт.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.