Американский генерал объяснил переброску авианосцев и войск к Израилю

Генерал Маккензи: авианосцы около Израиля дают президенту США варианты действий

Присутствие авианосцев и двух тысяч военных около Израиля дают президенту США Джо Байдену возможность рассматривать различные варианты действий. Переброску американских кораблей и войск к израильским берегам объяснил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает Bloomberg.

«То, что авианосцы и летающие эскадрильи дают президенту — это варианты. Мы знаем, что Иран следит за уровнем наших сил и его сдерживает дополнительная позиция на театре военных действий», — заявил Маккензи, который возглавлял американские войска на Ближнем Востоке до 2022 года.

По словам американского чиновника, анонимного источника агентства, США отправили сообщения по неофициальным каналам через такие страны, как Катар, чтобы внушить Ирану, что они серьезно относится к применению силы в случае необходимости.

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил, что две тысячи американских морских пехотинцев находятся у берегов Газы и Израиля. По его словам, корпус морпехов станет движущей силой в случае высадки для участия в палестино-израильском конфликте.