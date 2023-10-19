Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 19 октября 2023Мир

Американский генерал объяснил переброску авианосцев и войск к Израилю

Генерал Маккензи: авианосцы около Израиля дают президенту США варианты действий

Фото: Petty Officer 2nd Class Jackson / Globallookpress.com

Присутствие авианосцев и двух тысяч военных около Израиля дают президенту США Джо Байдену возможность рассматривать различные варианты действий. Переброску американских кораблей и войск к израильским берегам объяснил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи, сообщает Bloomberg.

«То, что авианосцы и летающие эскадрильи дают президенту — это варианты. Мы знаем, что Иран следит за уровнем наших сил и его сдерживает дополнительная позиция на театре военных действий», — заявил Маккензи, который возглавлял американские войска на Ближнем Востоке до 2022 года.

По словам американского чиновника, анонимного источника агентства, США отправили сообщения по неофициальным каналам через такие страны, как Катар, чтобы внушить Ирану, что они серьезно относится к применению силы в случае необходимости.

Ранее глава комитета Палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил, что две тысячи американских морских пехотинцев находятся у берегов Газы и Израиля. По его словам, корпус морпехов станет движущей силой в случае высадки для участия в палестино-израильском конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

    Американский генерал объяснил переброску авианосцев и войск к Израилю

    Россиян предупредили о рисках в начале отопительного сезона

    В российской больнице произошел пожар

    В Израиле спрогнозировали продолжительность войны с ХАМАС

    Отец «самой сексуально активной женщины» узнал о ее 300 любовниках и удивился

    Мужчины и женщины назвали нестандартные возбуждающие их вещи

    На артемовском направлении десантники уничтожили опорник ВСУ

    Гвоздикова развеяла популярный миф о Крамарове и фильме «Большая перемена»

    Послу США устроили бойкот на заседании ООН в знак протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости