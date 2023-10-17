В Конгрессе США подтвердили нахождение морпехов у берегов Израиля

Конгресс США: две тысячи морских пехотинцев находятся у берегов Израиля

Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил CNN, что две тысячи американских морских пехотинцев находятся у берегов Газы и Израиля.

По его словам, корпус морпехов станет движущей силой в случае высадки для участия в палестино-израильском конфликте.

Ранее стало известно, что США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Войскам были поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.

Кроме того, США отправили к Израилю два корабля Военно-морских сил, способных эвакуировать мирное население.