США отправили к Израилю еще два военных корабля

Politico: США отправили к Израилю два корабля, способных эвакуировать население

США отправили к Израилю два корабля Военно-морских сил (ВМС), способных эвакуировать мирное население. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

По словам официальных лиц, хотя официального приказа о размещении кораблей USS Bataan и USS Carter Hall у побережья не было, корабли движутся в этом направлении из Персидского залива с ожиданием, что приказ поступит в ближайшее время.

Чиновник Минобороны США заявил, что морским пехотинцам будет поручена любая эвакуация американских граждан из Израиля, Газы или Ливана, а также они смогут оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

Ранее стало известно, что США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. По словам представителей министерства обороны страны, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.