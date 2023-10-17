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08:54, 17 октября 2023Мир

США отправили к Израилю еще два военных корабля

Politico: США отправили к Израилю два корабля, способных эвакуировать население
СюжетМинобороны:

Фото: Aziz Taher / Reuters

США отправили к Израилю два корабля Военно-морских сил (ВМС), способных эвакуировать мирное население. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

По словам официальных лиц, хотя официального приказа о размещении кораблей USS Bataan и USS Carter Hall у побережья не было, корабли движутся в этом направлении из Персидского залива с ожиданием, что приказ поступит в ближайшее время.

Чиновник Минобороны США заявил, что морским пехотинцам будет поручена любая эвакуация американских граждан из Израиля, Газы или Ливана, а также они смогут оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

Ранее стало известно, что США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. По словам представителей министерства обороны страны, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.

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    Семен Александров
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