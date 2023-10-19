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10:40, 19 октября 2023Среда обитания

Дачникам назвали хитрый способ поднять урожайность помидоров и огурцов

Коврижных: поднять урожайность помидоров и огурцов поможет медный купорос

Фото: Dan Gold / Unsplash

Раствор из купороса поможет поднять урожайность помидоров и огурцов. Хитрый способ получить больше овощей с грядок дачникам назвала агроном Анастасия Коврижных, передает портал «БелНовости».

Для приготовления растворов необходимо смешать 150 граммов медного купороса с литром теплой воды, после чего жидкость нужно перелить в наполненное водой ведро. Получившийся раствор выливается на грядки в конце осени, а затем второй раз в начале нового сезона.

Таким образом удастся снизить до минимума риск поражения растений фитофторозом, который серьезно снижает урожайность томатов и огурцов.

Ранее дачникам посоветовали срочно посыпать грунт картофельными очистками. Кожура послужит отличным удобрением, а максимального эффекта удастся добиться, если перед этим отправить шкурки в духовку и дать полежать в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи. Затем очистками нужно положить под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками.

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    Александра Качан
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