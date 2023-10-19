Девушка получила признание в любви от парня лучшей подруги и разозлилась

Если парень лучшей подруги признается в любви, но пока не завершает отношений с ней, стоит поставить ему ультиматум, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала получившей неожиданное предложение девушке в своей колонке для издания Mirror.

К Нолан обратилась девушка в возрасте чуть за 20 лет, парень лучшей подруги которой предложил ей отношения и заявил, что любит ее уже несколько лет. Теперь она чувствует себя неловко и виновато. «Боюсь, если скажу подруге, она возненавидит меня или обвинит во лжи. А если не скажу и она узнает, то будет стыдить за этот секрет, подумает, что мне есть что скрывать», — пожаловалась автор письма. «Я так разозлилась: как он мог подумать, что я разрушу важную дружбу ради него. Он послал мне несколько сообщений, но я на них не ответила? Что делать?» — написала девушка.

В ответ коуч отметила, что у молодого человека, очевидно, нет серьезных намерений относительно подруги девушки. «Если сообщения не стерты, сделайте снимок экрана, чтобы на всякий случай иметь доказательства в свою пользу. Также посоветуйте ему рассказать своей партнерше правду об их отношениях или это сделаете вы», — предложила выдвинуть ультиматум Нолан.

Нолан попросила автора письма не чувствовать себя виноватой. «Парень наверняка знал, что рискует многим, признаваясь вам, потому можно надеяться, что он пропадет тихо и поймет: отношения с вашей подругой ему не нужны. Если же подруга обвинит вас во лжи или флирте, расскажите ей, что он за человек», — сказала она.

Ранее Нолан дала совет отцу, обеспокоенному тем, что его дочь встречается с партнером намного старше себя. По ее словам, если родители недовольны отношениями своих взрослых дочерей с избранниками, им стоит познакомиться ближе с не нравящимся им мужчиной.