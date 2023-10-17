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19:27, 17 октября 2023Забота о себе

Недовольный необычными отношениями взрослой дочери отец получил совет

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Если родители недовольны отношениями своих взрослых дочерей с партнерами, им стоит познакомиться ближе с не нравящимся им избранником, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала обеспокоенному отцу в своей колонке для издания Mirror.

По словам автора письма, его дочери 22 года, а ее бойфренд-программист почти вдвое старше — ему 40. «Я встречал его пару раз, он мил и вежлив, но я не хочу, чтобы он встречался с моей дочерью. Она окончила университет, думал, что она будет путешествовать и тусоваться со сверстниками», — пожаловался отец, переживающий, что взрослый мужчина получил расположение его дочери благодаря дорогим подаркам и интересным поездкам. При этом он добавил, что мать девушки поддержала ее выбор.

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Отвечая на письмо, Нолан заверила, что отцу нужно разрешить дочери жить собственной жизнью и делать собственный выбор. Она обратила внимание на то, что взрослый партнер наверняка заботлив и внимателен к девушке. При этом негативное отношение отца к ее выбору только убедит девушку в собственной правоте, добавила коуч по отношениям.

«Другое дело, если бы он демонстрировал гиперконтроль и абьюз, тогда надо было бы вмешаться. Но он любит вашу дочь, присмотритесь к нему. В конце концов, это ему, скорее всего, причинят боль, ведь у вашей дочки вся жизнь впереди и она вряд ли будет готова к серьезным отношениям так рано», — заключила Нолан.

Ранее Нолан раскрыла способ обзавестись новыми знакомствами после 30 лет. По ее словам, им нужно научиться знакомиться первыми и найти сообщества по интересам.

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    Александра Лисица
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