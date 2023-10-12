Раскрыт способ найти друзей после 30

Коуч Нолан: чтобы найти друзей после 30 лет, нужно знакомиться первым

Людям старше 30 лет, у которых не получается найти друзей, нужно научиться знакомиться первым и найти сообщества по интересам, считает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Способ обзавестись новыми знакомствами она раскрыла читательнице, которая переехала в новый город и лишилась привычного круга общения, пишет издание Mirror.

33-летняя женщина объяснила, что работает из дома и воспитывает вместе с мужем двухлетнего сына, которого водит в детский сад. Несмотря на то, что переезд произошел уже несколько месяцев назад, она все еще не завела новых знакомств. «Я вижу других матерей в детском саду, в парке, но решимости подойти к ним и завести беседу нет, тем более все они друг друга явно знают. Я интровертка с чужими людьми, мне нужно время, чтобы перестать быть замкнутой», — пожаловалась автор письма, отметив, что чувствует себя одиноко и мечтает о новых приятелях.

В ответ Нолан отметила, что переезд отнимает много сил, и, чтобы почувствовать себя как дома, нужно время — потому не стоит требовать от себя многого сразу. «Я всегда симулировала уверенность в себе — звучит странно, но если вытолкнуть себя из зоны комфорта, становится проще завести беседу и увидеть, что люди готовы общаться. Нужно пойти навстречу страху, показать, что вы готовы к разговору и просто сказать "привет"», — предложила свой способ Нолан.

Она порекомендовала начать со знакомств в детском саду и на детской площадке и вступить в группы молодых матерей в социальных сетях. «Еще один путь — учиться чему-нибудь, присоединиться к клубу, начать изучать языки, завести хобби. Вы собираетесь для общего дела, и само настроение учебного класса заряжает на знакомство», — объяснила коуч.

Ранее Нолан дала совет читательнице, которая поссорилась с братом из-за его новой девушки. Конфликт разгорелся после того, как брат признался, что его новая возлюбленная — это девушка, издевавшаяся над его сестрой в начальной школе.