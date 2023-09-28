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10:15, 28 сентября 2023Забота о себе

Сестра узнала в новой девушке брата свою школьную обидчицу и попросила совета

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Если общения со школьными обидчиками не избежать, нужно открыто и честно рассказать им о своих чувствах и двигаться дальше, считает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала читательнице, у которой случился конфликт с братом из-за его новой девушки, пишет издание Mirror.

К Нолан обратилась 20-летняя читательница, которая не знает, как преодолеть кризис в семье. Конфликт разгорелся после того, как брат признался сестре в романе с девушкой, издевавшейся над ней в начальной школе. По словам молодой женщины, она понимает, что это было давно и сейчас у нее отличная работа и замечательный парень, но никак не может справиться с охватившими ее гневом и обидой.

Она не только придиралась ко мне, но и заставляла других в классе делать то же самое. К счастью, мы окончили разные средние школы, я преуспела, завела много друзей и училась действительно хорошо

из письма читательницы Колин Нолан
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Женщина добавила, что встречи с новой избранницей брата избежать не удастся, так как тот приведет ее на крестины их племянницы.

В ответ Нолан отметила, что полностью разделяет ее чувства, ведь школьных обидчиков забыть крайне сложно. Однако эта травмирующая ситуация осталась в прошлом, и не стоит видеть в избраннице брата ту маленькую злую девочку, какой она была больше десяти лет назад. Справиться с гневом и обидой на брата и отпустить прошлое поможет только рассказ обидчице о пережитых эмоциях.

Когда вы встретитесь, скажите ей что-нибудь вроде: «Я не знала, что чувствовать, когда брат сказал, что встречается с тобой, потому что это вернуло меня в школу, где ты издевалась надо мной в течение пары лет». Я надеюсь, что теперь она стала другим человеком и извинится

Колин Ноланкоуч по отношениям, писательница

Нолан добавила, что существует вероятность, что и сама обидчица теперь стыдится своего поведения и нервничает из-за предстоящей встречи. При этом, если она все еще осталась неприятным человеком, брат достаточно скоро узнает об этом, уверена коуч.

Ранее Нолан дала совет женщине, столкнувшейся с негативной реакцией друзей на ее развод. Она посоветовала ей позволить окружению остыть и расслабиться после негативных новостей.

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    Наталья Обрядина
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