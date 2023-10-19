Екатерина Варнава показала фото топлес

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала поклонникам фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала, повернувшись к камере боком и прикрывая обнаженную грудь руками. При этом она надела парик с объемными локонами серо-коричневого оттенка. «Нюдсочетверг», — указала в подписи знаменитость.

Пользователи сети оценили внешний вид артистки в комментариях. «Очень красивая, но очень худая», «Невероятная», «Вы крутая», «Настоящая кукла», «Богиня», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Екатерина Варнава показала фанатам изменения во внешности. Знаменитость продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа и с точечно нанесенным на кожу кремом. При этом звезда заявила, что у нее вновь появились пухлые щеки и прыщи.