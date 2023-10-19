Капитан ВСУ получил 14 лет колонии за приказ об обстреле жилых домов в ЛНР

В ЛНР суд дал 14 лет колонии капитану ВСУ за приказ обстрелять дома в Лисичанске

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 14 годам колонии военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Рожка, отдавшего приказ об обстреле жилых домов Лисичанска из пушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Капитана признали виновным по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ.

Судом установлено, что 20 июня 2022 года Рожок отдал незаконный приказ об обстреле гражданских объектов в Лисичанске из МТ-12 «Рапира». В результате его действий никто не пострадал, но оказались повреждены части многоквартирного жилого дома.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 14 годам колонии военнослужащего ВСУ Владимира Иванца за обстрел жилого дома в Северодонецке.