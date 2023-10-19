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17:08, 19 октября 2023Путешествия

Летевшие в Грузию россияне застряли в самолете на несколько часов из-за поломки

Рейс «Азимут» из Сочи в Тбилиси задержали на девять часов из-за поломки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевшие в Грузию российские туристы застряли в самолете на несколько часов из-за поломки. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном авиакомпании «Азимут», следовавшим из Сочи в Тбилиси. В результате рейс был задержан на девять часов.

«Из-за поломки Sukhoi Superjet 100 вместо 9:55 смог вылететь в 19:11, — говорится в сообщении. — Около 20 пассажиров в 15:30 отказались сидеть в самолете и отменили свою поездку. Соответственно, на 10,5 часа позже расписания прибыл и обратный рейс из Тбилиси».

В сентябре сотни российских туристов застряли в Таиланде на несколько дней из-за отмены рейса. Подобная ситуация произошла из-за поломки самолета авиакомпании «Икар», который должен был выполнять рейс.

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    Фариза Бацазова
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