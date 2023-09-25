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12:06, 25 сентября 2023Путешествия

Сотни россиян застряли в Таиланде на несколько дней из-за поломки самолета

РЕН ТВ: россияне не могут вылететь из Пхукета в Красноярск из-за отмены рейса

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Сотни российских туристов застряли в Таиланде на несколько дней из-за отмены рейса. Об этом сообщается в Telegram-канале телеканала РЕН ТВ.

Россияне не могут попасть на родину в Красноярск. В то же время другие туристы в Иркутске не могут вылететь на Пхукет. По данным издания, подобная ситуация произошла из-за поломки самолета авиакомпании «Икар», который должен был выполнять оба рейса.

«Дети спят чуть ли не на полу, на лавках, — рассказал пассажир из Усть-Илимска. — Дети измучались, у младшего — температура. (...) Отдых испорчен, это 100 процентов».

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Позже стало известно, что застрявших на Пхукете соотечественников разместили в пятизвездочном отеле. «Встретили нас отлично, сразу же повели на ужин, накормили и встретили с теплом, заселили в номера, — заявил другой собеседник издания. — Тайцы к нам относятся хорошо — все приветливые, доброжелательные».

Он уточнил, что предварительная дата их вылета в Россию — 27 сентября.

Тем временем вылетающим из Иркутска на Пхукет путешественникам, решившим отказаться от тура, будет выплачена полная стоимость турпакета. Россиянам, которые все-таки отправятся в отпуск на популярный азиатский курорт, обещают компенсацию.

24 сентября сообщалось, что около 500 российских туристов застряли в аэропорту Иркутска из-за задержки их рейса на Пхукет. Более 14 часов пассажирам не говорили, в чем причина такой долгой задержки. Изначально борт должен был вылететь в пять утра 24 сентября.

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    Фариза Бацазова
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