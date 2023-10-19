Минздрав заявил об увеличении числа пожилых россиян

Глава Минздрава Мурашко: число людей пожилого возраста в России увеличивается

Количество людей пожилого и старческого возраста в России увеличивается. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления на Всероссийском форуме «Россия — территория заботы». Его цитирует РИА Новости.

«Растет глубина старения», — сказал министр.

По его словам, на начало 2023 года численность россиян старше 60 лет составила 34,5 миллиона человек, что составляет 23,5 процента от общей численности населения страны.

Для улучшения качества жизни в пожилом и старческом возрасте Минздрав проводит масштабную междисциплинарную системную работу, развивает инфраструктуру гериатрической помощи, добавил Мурашко.

Ранее в октябре Мурашко сообщал, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. Ожидаемая продолжительность жизни по стране достигла 73,4 года.