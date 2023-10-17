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11:13, 17 октября 2023Россия

Мурашко заявил о повышении продолжительности жизни в России

Мурашко: снижение продолжительности жизни в России из-за пандемии преодолено

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

«По оперативным данным Росстата в 2023 году, в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года», — сказал министр, подчеркнув, что снижение продолжительности жизни было преодолено и восполнено опережающими темпами.

В марте 2021 года стало известно, что на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на 2 года и составила 71,1 года, что было первым снижением с 2003 года. Это подтвердил и сам Мурашко — он назвал коронавирус одним из сильнейших вызовов системе здравоохранения, который обусловил негативные демографические тенденции.

Однако спустя почти 2 года — в апреле 2023 года — Росстат привел данные, из которых следует, что в стране по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный за всю современную историю страны рост продолжительности жизни. В минувшем году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на 2,66 года, до 72,76 года. Таким образом, данный показатель достиг максимума с начала 1990-х годов.

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    Анастасия Шейкина
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