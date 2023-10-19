Мужчина подсыпал сестре слабительное из-за спора о наследстве

Житель Великобритании подсыпал пожилой сестре слабительное из-за наследства

Пожилой житель Великобритании из мести добавлял в молоко сестры слабительное и попал под суд. Об этом сообщает Daily Mirror.

69-летний Роберт Маккейб из Хейвуда на протяжении нескольких недель подсыпал слабительное в бутылки с молоком, которое пила его сестра Шерон. Женщина, страдающая от панкреатита, попала в больницу из-за обострения и болей. Вернувшись домой, она заметила странный запах от пустой бутылки из-под молока и решила установить камеру видеонаблюдения рядом с холодильником. Вскоре на видеозаписи она увидела, как ее брат Роберт высыпает в молоко неизвестный белый порошок, а затем взбалтывает бутылку в присутствии еще одного брата — Десмонда.

Все трое — Роберт, Шерон и Десмонд — жили в доме, который их мать взяла в аренду у городского совета. Они остались там после того, как матери не стало. Братья и сестра решили выкупить дом, еще один их брат Деннис, который жил в Австралии, вызвался помочь им с первоначальным взносом и выплатой ипотеки. При этом все документы были оформлены на имя Роберта. Однако позже в своем завещании Деннис указал, что дом унаследует сын Шерон, а не Роберт. Именно спор о наследстве вызвал конфликт в семье, и в отместку мужчина начал подсыпать сестре слабительное.

Женщина обратилась в полицию, предоставив в качестве улик молоко и видеозапись. В ходе следствия Десмонд и Роберт Маккейб были допрошены. Роберту предъявили редкое обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. В суде мужчина признал свою вину, судья Морис Грин подчеркнула, что Маккейб вел себя «инфантильно и безответственно» и «мужчина его возраста не должен заниматься подобными вещами». Роберта Маккейба приговорили к 80 часам общественных работ и 15 дням реабилитационных мероприятий.

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