Домохозяйка отсудила у бывшего мужа 200 тысяч евро за 25 лет работы по дому

Суд в Испании обязал мужчину выплатить бывшей жене деньги за 25 лет работы домохозяйкой

Домохозяйка из Испании отсудила у мужа деньги за 25 лет работы по дому. Как сообщает NDTV, во время бракоразводного процесса женщина смогла доказать суду, что супруг должен ей 200 тысяч евро за уборку, стирку и приготовление пищи за весь период их совместной жизни.

Суд в Андалусии постановил, что мужчина обязан выплатить бывшей супруге сумму, равную 25 минимальным годовым доходам — по количеству лет с момента заключения брака. Точная сумма составила 204 624,86 евро.

У пары есть две дочери, однако в соответствии с брачным договором, деньги и имущество, нажитые каждым супругом за время брака, не становятся совместным имуществом. В результате жена, которая не имела официального дохода в период замужества, могла остаться без средств к существованию.

После свадьбы женщина посвятила себя «в основном, домашним делам, которые включали в себя заботу о доме, семье и обо всем, что с этим связано», говорится в постановлении суда.

Адвокат женщины предоставил суду документы с детальным расчетом суммы, которую она могла бы зарабатывать ежегодно в период с июня 1995 года по декабрь 2020 года.

Бывшего мужа также обязали выплачивать алименты на дочерей, одна из которых еще не достигла совершеннолетия.

Выступая на радио, женщина, имя которой не раскрывается, сказала, что ее муж не хотел, чтобы она работала вне дома. При этом мужчина позволял ей работать в собственной сети спортклубов, где она занималась связями с общественностью и выступала в качестве аудитора.

Женщина очень довольна решением суда, потому что считает такой исход дела «заслуженным и справедливым».

Ранее сообщалось о мужчине из Китая, который утаил от жены лотерейный выигрыш в 10 миллионов юаней. Впоследствии он лишился более половины денег, после того как женщина обратилась в суд.