Жена отсудила 110 миллионов рублей у утаившего выигрыш в лотерею мужа

SCMP: мужчина утаил от жены выигрыш в лотерею 10 млн юаней и лишился более половины денег

Житель китайской провинции Чжэцзян утаил от жены лотерейный выигрыш в 10 миллионов юаней (110,1 миллиона рублей) и лишился более половины денег после того, как она отсудила у него крупную сумму. Об этом сообщает SCMP.

Мужчина по фамилии Чжоу сорвал джекпот в лотерею. После уплаты налогов размер его выигрыша составил 8,43 миллиона юаней (90,9 миллиона рублей). Вместо того чтобы поделиться новостью о выигрыше с женой Линь, Чжоу утаил от нее полученные деньги. В день, когда выигрыш перечислили на его банковский счет, он перевел два миллиона юаней (21,5 миллиона рублей) старшей сестре. Через несколько дней он снял 700 тысяч юаней (7,5 миллиона рублей) со счета и помог бывшей жене купить квартиру.

Когда Линь узнала об обмане, она подала на развод и потребовала разделить общее имущество поровну, но попросила, чтобы суд назначил Чжоу выплатить ей две трети от 2,7 миллиона юаней (29,1 миллиона рублей), которые он скрыл от нее. Суд постановил, что переведенные Чжоу сестре и бывшей жене деньги были их общим с Линь имуществом. Скрыв от нее получение денег, он присвоил общее имущество. Суд согласился с требованием Линь, что ей причитается 60 процентов утаенного выигрыша.

Стороны не подавали апелляцию на решение суда. Пользователи соцсетей активно обсуждали произошедшее. «Он воспользовался общими деньгами, чтобы купить лотерейный билет, и выиграл главный приз. Он хотел в одиночку насладиться богатством?» — написал один из пользователей. «Вот еще одна причина не жениться», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из Гуанси-Чжуанского автономного района в Китае утаил от жены и ребенка, что сорвал джекпот, и явился за призом в костюме героя мультфильма. Китаец объяснил, что сохранил новость о выигрыше огромной суммы в тайне от семьи, так как опасается, что жена и ребенок из-за богатства начнут лениться или будут считать себя лучше других людей.

