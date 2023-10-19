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18:45, 19 октября 2023Культура

На Noize MC завели новое дело из-за нарушения закона об иноагентах

Рэперу Noize MC грозит новый штраф за нарушение закона об иностранных агентах
Noize MC

Noize MC. Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Уехавшему из России музыканту Ивану Алексееву (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), более известного под псевдонимом Noize MC, грозит новый штраф до 50 тысяч рублей из-за нарушения закона о деятельности иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что протокол об административном правонарушении в отношении рэпера поступил в Кузьминский суд Москвы. «Суд зарегистрировал протокол в отношении Алексеева», — сообщил источник агентства.

На хип-хоп-исполнителя завели дело по части 2 статьи 19.34 («Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах») КоАП РФ. По этой статье Алексееву грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата судебного заседания на момент написания новости не назначена.

Ранее летом 2023 года на Noize MC уже составляли протокол об отсутствии маркировки иностранного агента в социальных сетях. Итоговое решение так же выносил Кузьминский суд Москвы.

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      Сергей Равин
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