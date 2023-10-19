На Украине одобрили бюджет с рекордным дефицитом

Верховная Рада Украины одобрила бюджет с рекордными дефицитом и расходами

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили проект государственного бюджета на 2024 год с рекордными дефицитом и расходами. Об этом сообщает Obozrevatel.

За принятие законопроекта проголосовали 285 депутатов. В сообщении говорится, что главной проблемой бюджета стал глубокий дефицит, который можно покрыть только за счет международной поддержки.

Предусмотренные доходы бюджета составляют 1,746 триллиона гривен, а расходы — 3,308 триллионов гривен. Таким образом, дефицит бюджета оказался на уровне 1,59 триллионов.

Ранее глава министерства финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что республика не сможет отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять госбюджет.