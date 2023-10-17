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15:29, 17 октября 2023Бывший СССР

На Украине признали невозможность самостоятельно пополнять бюджет

Глава минфина Украины Марченко: Киев не сможет отказаться от внешней помощи
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Украина не сможет отказаться от внешней финансовой помощи и самостоятельно пополнять свой бюджет. Об этом заявил глава министерства финансов Украины Сергей Марченко изданию «Укринформ».

По его словам, Украина не может изменить налоговую политику. Сейчас Минфин рассматривает возможность введения налогов на сверхприбыли банков, но это не решит проблему.

Также финансовое ведомство рассматривает введение акцизов и легализацию игорного бизнеса.

«Я скажу откровенно, даже если мы решим все наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — признался министр.

Ранее Украина приняла законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц. По словам народного депутата Ярослава Железняка, это последний шаг к началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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    Александр Слабиев
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