На Украине сообщили о новом способе борьбы с уклонистами

Адвокат Крекотень: украинцам блокируют банковские карты при неявке в военкомат

На Украине стали блокировать банковские карты призывникам, которые не являются в военкомат. Об этом заявил адвокат Владимир Крекотень, пишет «Страна.ua».

По его словам, если военкомат считает, что вручил повестку призывнику в соответствии с процедурой, а он не явился, то они могут привлечь к административной ответственности. В частности, человеку могут заблокировать банковскую карту.

«Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности», — сказал он.

До этого на Украине уже появлялись слухи о том, что в случае неявки в военкомат могут заблокировать банковскую карту. Однако адвокат Андрей Межирицкий опроверг эту информацию: по его словам, заблокировать счет могут только при неуплате административного штрафа.

Ранее Государственное бюро расследований Украины выяснило, что сотрудник военкомата в Ивано-Франковске фиктивно зачислял на военную службу футболистов и тренеров. По данным ведомства, фигурант зачислил в роту охраны семь человек из числа игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды.