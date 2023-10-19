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13:04, 19 октября 2023Бывший СССР

На Украине сотрудник военкомата фиктивно зачислил на военную службу футболистов

ГБР Украины: сотрудник военкомата фиктивно зачислил на службу футболистов

Фото: Kyrylo Chubotin / Globallookpress.com

Сотрудник военкомата в Ивано-Франковске на Западной Украине фиктивно зачислял на военную службу футболистов и тренеров. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) республики в Telegram.

По данным ведомства, фигурант зачислил в роту охраны семь человек из числа игроков и тренеров местной профессиональной футбольной команды.

Они не выполняли никаких обязанностей, при этом за время службы им начислили денежное и материальное обеспечение на сумму около 1,5 миллиона гривен (почти 41 тысяча долларов).

Ранее заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова сообщила, что сотни тысяч украинцев делают все, чтобы избежать мобилизации.

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    Алевтина Запольская
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