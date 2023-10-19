Назван способ спастись от нашествия мышей

«БелНовости»: спастись от нашествия мышей поможет кинза

Избавиться от мышей на дачном участке поможет кинза и другая растительность. Способ спастись от нашествия грызунов назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты напомнили, что мыши боятся громких звуков, яркого света и неприятных запахов. Помимо кинзы, грызунов отпугивает ромашка, мята, полынь, кориандр и бузина. Из бытовой химии можно использовать хлорку, а из подручных средств — уксус.

Также в борьбе с мышами поможет простая ловушка. Для ее изготовления потребуется залить в большую стеклянную емкость растительное масло и поставить ее под наклоном, поместив внутрь приманку. Выбраться наружу животным не дадут скользкие лапы.

Эксперты подчеркивают, что для предотвращения появления вредителей в доме необходимо убирать все пищевые припасы и отходы.

Ранее владельцам загородных участков посоветовали обматывать деревья пропитанной дегтем ветошью. Таким способом можно защитить кору растений от мышей и зайцев в холодное время года.