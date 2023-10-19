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13:32, 19 октября 2023Забота о себе

Названа максимальная безопасная дневная доза кофе

Врач Дианова: в день лучше употреблять не более одной-двух чашек кофе

Фото: Clay Banks / Unsplash

Употребление кофе лучше ограничивать, чтобы этот напиток не приносил вреда, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Максимальную безопасную дневную дозу кофе она назвала в беседе с News.ru.

По словам Диановой, осенью многие люди начинают пить больше кофе, так как чувствуют сонливость из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Однако она предупредила, что в день можно употреблять не более 100-200 миллиграммов кофеина (одну-две чашки кофе — прим. «Ленты.ру»).

Из-за превышения суточной дозы кофеина, по ее словам, у человека могут начаться проблемы с желудком и сном. «Лучше воздержаться от напитка за шесть-восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул», — объяснила диетолог.

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Она добавила, что кофе может вызывать изжогу, поэтому от этого напитка стоит отказаться людям, у которых есть гастрит или язва.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова указала на необычное свойство популярного фастфуда. Нестандартным источником протеина для желающих набрать мышечную массу, по ее мнению, будет включение в рацион шаурмы с мясом птицы.

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    Александра Лисица
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