Названа максимальная безопасная дневная доза кофе

Врач Дианова: в день лучше употреблять не более одной-двух чашек кофе

Употребление кофе лучше ограничивать, чтобы этот напиток не приносил вреда, предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Максимальную безопасную дневную дозу кофе она назвала в беседе с News.ru.

По словам Диановой, осенью многие люди начинают пить больше кофе, так как чувствуют сонливость из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Однако она предупредила, что в день можно употреблять не более 100-200 миллиграммов кофеина (одну-две чашки кофе — прим. «Ленты.ру»).

Из-за превышения суточной дозы кофеина, по ее словам, у человека могут начаться проблемы с желудком и сном. «Лучше воздержаться от напитка за шесть-восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул», — объяснила диетолог.

Она добавила, что кофе может вызывать изжогу, поэтому от этого напитка стоит отказаться людям, у которых есть гастрит или язва.

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