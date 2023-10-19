Омбудсмен Москвы заявила о получении 45 обращений по поиску военнослужащих

Омбудсмен Москвы Потяева: поступило 45 обращений по поиску военнослужащих

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьянна Потяева заявила, что к ней поступило 45 обращений по поиску военнослужащих. Слова омбудсмена приводит РИА Новости.

«Обращений по поиску наших военнослужащих в мой адрес поступило 45 от москвичей. Среди этих 45 — 28 человек мы нашли. (...) Большая часть были ранены и находились на лечении, либо на территории Донецкой и Луганской республик, либо в госпиталях в субъектах Российской Федерации», — сообщила Потяева, добавив, что часть найденных военнослужащих врачи не смогли спасти.

Омбудсмен добавила, что к ней также обращаются по вопросам включения в список по обмену военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что диалог с Киевом, который касается защиты прав россиян и украинцев, «подвергнутых репрессиям в связи с пророссийскими взглядами», идет трудно. По ее словам, зафиксированы случаи, когда дети, родителей которых арестовали, остаются на Украине без попечения и опеки.